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بوتين يشبه الحصار الإسرائيلي غير المقبول لغزة بالحصار النازي للينينغراد

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 17:24 قراءة: 0 د, 59 ث
      
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصار غزة غير مقبول، مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

وأضاف بوتين في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تعليقا على توتر الوضع في الشرق الأوسط على خلفية الصراع الفسطيني - الإسرائيلي: "إننا ننظر الآن، حتى في الولايات المتحدة، إلى ظهور تقييمات لما يحدث، وتظهر خيارات مختلفة لتطور الأحداث، بما في ذلك الحديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية وغير عسكرية (ضد قطاع غزة) وهو نفس الحال أثناء حصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية".

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وتابع الرئيس الروسي: "نحن نفهم أبعاد ذلك، من وجهة نظرنا هذا أمر غير مقبول".

كما أكد على حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته، التي وعدوه بها.

وقال بوتين: "تجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي، منذ عشرات السنين، وبالطبع، مع فلسطين، التي تلقت وعودا منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية".

وأوضح أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود.

وأضاف بوتين أن إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضا في طبيعة التنفيذ، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه ترد إسرائيل على نطاق واسع، وأيضا بأسلوب قاس للغاية.


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