Babnet

الإذاعة الإسرائيلية: عدد ضحايا "طوفان الأقصى" لا يمكن استيعابه

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 11:09 قراءة: 1 د, 13 ث
      
وكالات - نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر رسمي، قوله إن عدد الضحايا الإسرائيليين "لا يمكن استيعابه وأكبر مما تم إعلانه"، فيما كانت آخر حصيلة رسمية معلنة أكثر من 700 قتيل.

بدورها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية سيصل إلى 1000، وعدد الأسرى إلى أكثر من 150.

...

وكانت هيئة البث الإسرائيلي، قد قالت، أمس الأحد، إن "عدد القتلى ارتفع إلى ما لا يقل عن 700"، وذلك في وقت تشير تقديرات إسرائيلية إلى فقدان مئات آخرين بعد تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" داخل مستوطنات في غلاف غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 2382 شخصا أصيبوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي، وأن 22 منهم في حالة حرجة و345 في حالة خطيرة.

هذا ولم تذكر الوزارة في بيانها أي معلومات عن حصيلة القتلى.
أخبار ذات صلة:
طوفان الأقصى.. تواصل الاشتباكات داخل إسرائيل وضربات مكثفة على غزة...

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، بأنه لا تزال هناك ستة مواقع للقتال النشط في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274676


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 09 أكتوبر 2023 | 24 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-20
29°-21
30°-21
30°-22
  • Avoirs en devises
    26954,9

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34867 DT        1$ =3,18355 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   1337,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*