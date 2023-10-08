كتائب القسام: مسيرات محمد الزواري شاركت في عملية طوفان الاقصى

افادت كتائب عز الدين القسام أن مسيرات الشهيد التونسي محمد الزواري والتي اطلق عليها " الزواري" شاركت في العمليات الأولى لحركة حماس " طوفان الأقصى".وثمن الجناح العسكري لحركة حماس دور هذه المسيرات في إلحاق خسائر بجيش المحتل.يشار إلى أن الموساد الإسرائيلي اغتال الزواري في مدينة صفاقس سنة 2016.