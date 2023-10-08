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كتائب القسام: مسيرات محمد الزواري شاركت في عملية طوفان الاقصى

Publié le Dimanche 08 Octobre 2023 - 16:07 قراءة: 0 د, 28 ث
      
افادت كتائب عز الدين القسام أن مسيرات الشهيد التونسي محمد الزواري والتي اطلق عليها " الزواري" شاركت في العمليات الأولى لحركة حماس " طوفان الأقصى".

وثمن الجناح العسكري لحركة حماس دور هذه المسيرات في إلحاق خسائر بجيش المحتل.
يشار إلى أن الموساد الإسرائيلي اغتال الزواري في مدينة صفاقس سنة 2016.
...

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