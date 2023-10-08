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حماس: الهجوم على إسرائيل سيشتد ويتمدد ليشمل الضفة ولبنان

Publié le Dimanche 08 Octobre 2023 - 10:03 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - أعلنت حركة حماس، الأحد، أن الهجمات المباغتة على إسرائيل التي بدأت صباح السبت "ستشتد وتتمدد لتشمل الضفة ولبنان".

وكانت الحركة قد بدأت هجوما على إسرائيل، صباح السبت، يشمل إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة وعمليات تسلل إلى الداخل الإسرائيلي.

...

والأحد دخل حزب الله اللبناني على خط الصراع، مستهدفا 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بالقذائف.


وأطلقت إسرائيل قذائف مدفعية على جنوب لبنان، الأحد، بعدما استهدف الحزب هذه المواقع.

وقال حزب الله إنه "أطلق هجوما بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية على 3 مواقع في مزارع شبعا تضامنا مع الشعب الفلسطيني".

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما بالقذائف المدفعية على منطقة في لبنان، أطلقت منها قذائف مورتر عبر الحدود.

كما أضاف أن إحدى طائراته المسيّرة قصفت موقعا تابعا لحزب الله في منطقة جبل روس في مزارع شبعا.


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