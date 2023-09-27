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المغرب.. بارون مخدرات في قبضة الدرك الملكي متلبسا بالدار البيضاء

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 19:22 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وكالات - وضع عناصر سريّة النواصر التابعة للدرك الملكي المغربي، حدا لنشاطات أحد أبرز "بارونات" المخدرات، والذي كان ينشط ما بين مديونة والهراويين والدار البيضاء.

وتمكّن الدرك الملكي بالنواصر من القبض على مروّج المخدرات، الذي كان متواجدا بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، عندما كان يعمد إلى ترويج مخدري "الشيرا" والكوكايين، إلى جانب كميات معتبرة من مخدر "البوفا".

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وذكرت مصادر في الدرك الملكي أنه جرى توقيف المعني بالأمر بناء على إخبارية أفادت بتواجده على مستوى سيدي البرنوصي بالدار البيضاء.

وبحسب المصادر نفسها فقد انتقلت مصالح الدرك على وجه السرعة إلى المكان، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي بأولاد صالح، وبإشراف ميداني من قائد السريّة، ليتم اعتقال المعني على خلفية كمين محكم نصب له بعد مراقبة ومتابعة عن بعد لتحركاته.

وجرى خلال هذه العملية الأمنية حجز كميات مهمّة من مخدري "الشيرا" و"البوفا"، بالإضافة إلى كميات من الكوكايين حينما كان الموقوف بصدد توزيعها على عدد من مناطق الدار البيضاء، كما تم حجز عدد من السيارات رباعية الدفع، كان يستعملها للتخفي وتوزيع الممنوعات.

يذكر أن المشتبه فيه الموقوف كانت قد صدرت في حقه أكثر من 20 مذكرة بحث لدى الأمن وحوالي 6 مذكرات بحث لدى الدرك الملكي. وتمت إحالة المشتبه فيه إلى النيابة العامة المختصة، بعد استكمال الحراسة النظرية.


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