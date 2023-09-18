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ميلوني: سأقدم اقتراح لمجلس أوروبا لاستخدام السفن الأوروبية ضد تجار البشر

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 14:28 قراءة: 0 د, 50 ث
      
صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها سوف تقدم اقتراح في مجلس أوروبا لاستخدام السفن الأوروبية ضد تجار البشر، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت ميلوني، في تصريحات تلفزيونية، "لقد كنت أقترح منذ سنوات مهمة بحرية أوروبية لوقف عمليات المغادرة غير الشرعية للمهاجرين"، موضحة أن أوروبا "كانت قد كتبته بالفعل باللونين الأبيض والأسود، في وقت مهمة صوفيا التي كانت مكونة من ثلاثة أجزاء".

...

وأشارت إلى أن الجزء "الوحيد الذي تم تفعيله كان يتصور أن تذهب السفن الأوروبية لانتشال المهاجرين، وللمفارقة ثبت أنه عامل جذب ولهذا السبب تم انقطاعه. وبدلاً من ذلك، يجب استعادة الجزأين الثاني والثالث، اللذين لم يتم تفعيلهما مطلقًا".

وأضافت أن الجزء "الذي تحدث عن استخدام السفن الأوروبية لوقف المهربين، ومنع المغادرة، بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا، وفي رأيي أيضًا مع المنظمات فوق الوطنية، هذا هو الاقتراح الذي أنوي تقديمه إلى المجلس الأوروبي القادم".

ولفتت إلى أنها "معركة بين الشرعية والمتاجرين بالبشر. لقد أخبرتنا أوروبا اليوم أنها تقف إلى جانب الشرعية وسنواصل النضال من أجل استعادة الشرعية على المستوى الوطني والدولي" حول هذا الموضوع.
(نوفا)


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