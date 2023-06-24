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الجيش الروسي يبدأ عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر في فورونيج

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 11:01 قراءة: 2 د, 30 ث
      
وكالات -
بدأ الجيش الروسي، اليوم السبت، بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة فورونيج (Voronezh) على بعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو للتصدي لقوات فاغنر، بعد سيطرة الأخيرة عليها في وقت سابق اليوم.

وفي وقت لاحق، أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إسقاط طائرة مروحية روسية حاولت مهاجمة قواته في منطقة فورونيج.

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وقال قائد فاغنر إن "لا أحد من قواتي سيسلم نفسه بناء على طلب بوتين"، مشيرا إلى أنه "من الخطأ أن يتهمنا بوتين بالخيانة",
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وأضاف "لا نريد أن تعيش روسيا لفترة أطول في ظل الفساد والأكاذيب".

وسيطرت قوات فاغنر، في وقت سابق اليوم السبت، على كل المواقع العسكرية في فورونيج" على بعد 500 كيلومتر من موسكو، وفقا لمصادر روسية.
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وسبق أن سيطرت قوات فاغنر على كل المواقع العسكرية في روستوف.

وقال قائد فاغنر: "موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف".

وفي وقت سابق، قال بريغوجين إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي".
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في خطاب استثنائي نقله التلفزيون اليوم السبت، إن "التمرد المسلح" لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة "خيانة"، وأن أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب.

وأضاف أنه سيفعل كل شيء لحماية روسيا، وأنه سيتم اتخاذ "إجراء حاسم" لتحقيق الاستقرار في روستوف أون دون، وهي مدينة بالجنوب قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر إن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية فيها.
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وأقرّ بوتين بأن الوضع "صعب" في روستوف حيث يقول قائد مجموعة فاغنر إنه يسيطر على مواقع عسكرية، بما فيها مطار.

وقال "ستُتَّخذ تدابير حاسمة لاستقرار الوضع في روستوف. ما زال الوضع صعبا"، موضحا أن عمل "هيئات إدارات مدنية وعسكرية معطل بحكم الأمر الواقع" في هذه المدينة الواقعة في جنوب روسيا حيث يقع مقر القيادة العسكرية الروسية للهجوم في أوكرانيا.

واتهم بوتين قائد فاغنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاغنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.
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وقال بوتين إن القوات المسلحة الروسية تلقت أمرا بتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح، مضيفا أن ما قامت به "فاغنر" هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعنة في الظهر.

وفي أول رد فعل لمؤسس قوات فاغنر، وصف يفغيني بريغوجين خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مخيب للآمال".

وجاء في بيان منسوب لمجموعة فاغنر، نشر على موقع تلغرام، أن "بوتين اختار الطريق الخطأ" مضيفا بصيغة التهديد "وقريبا سيكون لروسيا رئيس جديد".


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