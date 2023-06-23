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قائد فاغنر يتهم الجيش الروسي بقصف قواته في أوكرانيا وروسيا تنفي

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 22:20 قراءة: 1 د, 20 ث
      
فرانس 24 -
في تصريح تضمنته رسالة صوتية، اتهم قائد فاغنر الجمعة الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا ما أسفر عن مقتل عدد "هائل" من عناصر مجموعته شبه العسكرية الروسية، متوعدا بالانتقام.

وبنبرة ملؤها الغضب، قال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه: "لقد شنوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا"، متوعدا بـ"الرد" على هذا القصف الذي أكد أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.
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...

وفي نفس السياق تعهد بريغوجين بـ"إيقاف" القيادة العسكرية الروسية قائلا إن "هيئة قيادة مجموعة فاغنر قررت أنه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحملون المسؤولية العسكرية في البلاد"، مؤكداً أن وزير الدفاع سيرغي شويغو سيتم "إيقافه" وداعيا الجيش إلى عدم "مقاومة" قواته.

وفي وقت لاحق نفى الجيش الروسي الاتهامات مؤكدا أنه لم يقصف مواقع لمجموعة فاغنر. كما أعلنت موسكو أنها فتحت تحقيقا بحق بريغوجين بتهمة "الدعوة إلى تمرد مسلح".
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وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية إن "المزاعم التي بُثت باسم يفغيني بريغوجين ليس لها أي أساس. لقد فتح جهاز الأمن الفدرالي تحقيقا بتهمة الدعوة إلى تمرد مسلح".

وتضمن بيان لوزارة الدفاع أن "الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضربات مفترضة 'شنّتها وزارة الدفاع الروسية على قواعد خلفية لمجموعة فاغنر' شبه العسكرية، لا تتفق مع الواقع وتشكل استفزازا".



فرانس24/ أ ف ب


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