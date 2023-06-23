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رئيس الجمهورية وحرمه يشاركان في مادبة عشاء اقامها الرئيس الفرنسي وحرمه

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 00:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
شارك رئيس الجمهورية ،قيس سعيد وحرمه في مأدبة العشاء التي أقامها رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه، الخميس بقصر الإليزي، على شرف رؤساء الدول والحكومات وكبار الشخصيات المشاركين في قمة باريس من أجل عقد مالي جديد ،وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية "فايسبوك"

وكان رئيس الدولة قد شارك بدعوة من نظيره الفرنسي في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد" التي استضافتها باريس يومي 22 و23 جوان الجاري
واجرى قيس سعيد بالمناسبة، محادثات ولقاءات مع عدد من المشاركين قي هذه القمة التي جمعت اكثر من مائة رئيس دولة وحكومة


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