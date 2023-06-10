رولان غاروس: إيجا شيانتيك تُحافظ على اللقب

واصلت البولندية إيجا شيانتيك سيطرتها على الملاعب الرملية في باريس بحصد لقبها الثالث في آخر أربعة أعوام في فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز على التشيكية غير المصنفة كارولينا موخوفا بنتيجة 6-2 و5-7 و6-4 في مباراة نهائية مثيرة لتنتزع لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى، اليوم السبت.



وخسرت شيانتيك مرتين فقط في 26 مباراة في البطولات الأربع الكبرى منذ تصدرها التصنيف العالمي في أفريل من العام الماضي.





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وأصبحت اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما أصغر من تحتفظ باللقب في ملاعب رولان جاروس منذ مونيكا سيليس الفائزة باللقب ما بين 1990 و1992.



وانضمت بطلة أمريكا المفتوحة إلى سيليس ونعومي أوساكا وهن فقط من فزن بأول أربع مباريات نهائية لهن في البطولات الأربع الكبرى في عصر الاحتراف، لكن شيانتيك واجهت صعوبة رغم بدايتها القوية.



وسدّدت شيانتيك ضرباتها ببراعة من عند الخط الخلفي لتتقدم 3-صفر في ملعب فيليب شاترييه قبل استعادة موخوفا المصنفة 43 عالميا هدوئها لتفوز بأوّل شوط لها.



واتيحت لموخوفا فرصة كسر الإرسال في الشوط الخامس لكن اللاعبة البالغ عمرها 26 عاما فشلت في ذلك، ووجدت نفسها في مشكلة في الشوط التالي قبل أن تحتفظ بإرسالها بصعوبة بفضل ضربة عند الشباك ثم أخرى خلفية ناجحة.



وهدّدت اللاعبة التشيكية، التي انتصرت في المواجهة الوحيدة السابقة أمام شيانتيك في براج في 2019، الإرسال الثاني لمنافستها غير أنها ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة مما سمح للاعبة البولندية بحسم المجموعة الأولى في 44 دقيقة بكسر إرسال آخر.



وواصلت شيانتيك الاستفادة من أخطاء موخوفا من عند الخط الخلفي وعند الشباك لتتقدم 3-صفر في المجموعة الثانية قبل أن تنتفض اللاعبة التشيكية لتدرك التعادل 3-3.



وبدأت موخوفا تكتسب الثقة واتسمت هجماتها بدقة أكبر لتزيد الضغط على شيانتيك التي ارتكبت خطأ مزدوجا لتمنح منافستها فرصة إدراك التعادل في المباراة في الشوط التالي لكن المواجهة شهدت تقلبا آخر.

وبعد رد كسر الإرسال وإدراك التعادل 5-5، أهدرت شيانتيك شوط إرسالها ثم أنقذت فرصتين للفوز بالمجموعة قبل أن تسدد موخوفا ضربة مباشرة مذهلة لتحسم المجموعة.



وبدت موخوفا، التي انتصرت على أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا في ثلاث مجموعات في قبل النهائي، أكثر ثقة وتقدمت في المجموعة الفاصلة لكن شيانتيك تعافت من فقدان إرسالها مبكرا واستعادت الزخم بالفوز بثلاثة أشواط متتالية.



وخسرت اللاعبة البولندية إرسالها في الشوط السابع لكنها ردت كسر الإرسال على الفور ثم حافظت على إرسالها لتقترب من حسم اللقب وهو ما فعلته عندما ارتكبت موخوفا خطأ مزدوجا.



وانضمت شيانتيك إلى سيرينا وليامز وسيليس وأرانشا سانشيز فيكاريو وهن من أحرزن اللقب ثلاث مرات في باريس.