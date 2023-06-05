لاعبو ريال يودعون بنزيما والراحلين على طريقتهم الخاصة

وكالات -
وعقب المباراة، ذهب لاعبو الفريق الملكي لمنتصف الملعب، وقاموا بوداع القائد كريم بنزيما، مرورا بماركو أسينسيو، وماريانو دياز، وإيدين هازارد برفعهم عاليا في الهواء.
وكان النادي الملكي أعلن رحيل الرباعي عن صفوفه، خلال الساعات الماضية.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 51 نقطة، في المركز الثامن.
قام لاعبو ريال مدريد بوداع خاص للراحلين عن النادي، حيث رفعوا كل لاعب ورموه في الهواء.
وحسم التعادل (1-1) مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليغا.
وحسم التعادل (1-1) مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليغا.
وعقب المباراة، ذهب لاعبو الفريق الملكي لمنتصف الملعب، وقاموا بوداع القائد كريم بنزيما، مرورا بماركو أسينسيو، وماريانو دياز، وإيدين هازارد برفعهم عاليا في الهواء.
وكان النادي الملكي أعلن رحيل الرباعي عن صفوفه، خلال الساعات الماضية.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 51 نقطة، في المركز الثامن.
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