لاعبو ريال يودعون بنزيما والراحلين على طريقتهم الخاصة

وكالات -

قام لاعبو ريال مدريد بوداع خاص للراحلين عن النادي، حيث رفعوا كل لاعب ورموه في الهواء.



وحسم التعادل (1-1) مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليغا.





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