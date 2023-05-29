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"سائل غريب" في مياه البندقية.. سبب مجهول واجتماع عاجل

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 07:51 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - أعلنت إدارة الإطفاء في إيطاليا أن المياه في القناة الرئيسية بمدينة البندقية تحولت إلى اللون الأخضر الفاقع، الأحد، في المنطقة القريبة من جسر ريالتو وإن السلطات تسعى لمعرفة السبب.

وكتبت الإدارة في تغريدة أن الهيئة الإقليمية لحماية البيئة تلقت عينات من المياه، التي تبدل لونها وتعمل على تحديد المادة، التي غيرت لون المياه.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن حاكم البندقية دعا إلى عقد اجتماع طارئ لقوات الشرطة لفهم ما حدث ودراسة التدابير المحتملة لمكافحته.

ويأتي ذلك انعكاسا لما شهدته إيطاليا في الآونة الأخيرة، حيث قامت جماعات الحفاظ على البيئة بتلوين معالم أثرية، وشمل ذلك استخدام الفحم النباتي لتحويل مياه نافورة تريفي في روما إلى اللون الأسود احتجاجا على استخدام الوقود الأحفوري.

لكن، خلافا للحالات السابقة، لم تعلن أي جماعة بيئية مسؤوليتها عما حدث في البندقية.

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