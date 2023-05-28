أردوغان يفوز بولاية رئاسية جديدة في تركيا بحصوله على 52,2 بالمئة من الأصوات

فرانس 24 - أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فوز الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان الأحد بولاية جديدة بعد أن حصد نحو 52,2 بالمئة من الأصوات مقابل 47,8 بالمئة لمنافسه كمال كليتشدار أوغلو.



وفي خطاب أمام أنصاره في إسطنبول، أعلن أردوغان فوزه في الاقتراع "بدعم الشعب" مضيفا "سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب... كل عملية انتخابية هي نهضة". وتابع "أظهرت هذه الانتخابات ألا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة".



وخاض رجب طيب أردوغان الموجود في السلطة منذ عشرين عاما الدورة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، في موقع الأوفر حظا في مواجهة مرشح ائتلاف معارض مكون من ستة أحزاب، كمال كليتشدار أوغلو.



في المقابل، أعرب زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلوعن "حزنه" على مستقبل البلد بعد إعلان رجب طيب إردوغان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.



وقال زعيم المعارضة العلمانية في أول تصريح له بعد الانتخابات "إنني حزين للغاية في مواجهة الصعوبات التي تنتظر البلد"، من دون أن يعترف رسميا بالهزيمة.







