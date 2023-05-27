انتخاب دولة قطر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

انتخبت جمعية الصحة العالمية في دورتها السادسة والسبعين، دولة قطر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، كممثل عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات.



ويأتي انتخاب دولة قطر لأول مرة ضمن عشرة أعضاء جدد انتخبتهم الجمعية لعضوية المجلس التنفيذي، الذي يتألف من 34 عضوا من ذوي المؤهلات التقنية في مجال الصحة، للاجتماع مرتين على الأقل سنويا.



ومن المقرر انعقاد جلسات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يومي 31 مايو الجاري و1 يونيو المقبل في جنيف، وذلك بعد ختام أعمال اجتماعات جمعية الصحة العالمية.



وتبحث اجتماعات المجلس عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها حصيلة اجتماعات جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين، وتقرير اللجنة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها، إضافة إلى موضوعات متعلقة بالركيزة الرابعة لمنظمة الصحة العالمية، المتمثلة في تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل، وتعزيز الحوكمة الميزانية والبرمجية والتمويلية للمنظمة.



وتشارك دولة قطر في اجتماعات جمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 21 حتى 30 مايو الجاري، حيث يترأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة.



