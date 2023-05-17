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بالأربعة..مان سيتي يجرّد ريال مدريد من لقب "الأبطال"

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 22:32 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروربا لكرة القدم بفوزه 4 -صفر، على ضيفه ريال مدريد في إياب نصف النهائي.

رباعية أصحاب الأرض حملت توقيع برناندو سيلفا (23 + 37)، و إيدير مليتاو (هدف في مرماه 76)، وجوليان ألفاريز.

وكان سيتي انتزع التعادل 1-1 الاسبوع الماضي ذهاباً على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية.

ويلتقي مان سيتي في النهائي المقرر على ملعب أتاتورك في اسطنبول في 10 يونيو المقبل، مع إنتر ميلانو الايطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وايابا 2-صفر و1-صفر.

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