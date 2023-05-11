قطر تدين بشدة هجوم جزيرة جربة

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في جزيرة جربة جنوبي تونس، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.



وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب تونس، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.



