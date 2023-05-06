قائمة ضيوف الملك تشارلز.. تخرق التقليد وتثير الجدل

وكالات - حفل ضخم ينتظر بريطانيا، لتتويج ملكها الجديد، تشارلز الثالث، الذي سيشهد على تتويجه 90 حاكما ورئيسا وملكا لدول مختلفة، ولكن قائمة المدعوين، "ستكسر" التقاليد هذه المرة.

وفرضت التقاليد على مدى قرون عدم حضور أي عناصر ملكية متوجة في دول أخرى، حفل تنصيب ملك بريطانيا، لكن الأمر اختلف هذه المرة.



ما لا يقل عن 4 ملوك وملكات ومجموعة من الأمراء والأميرات في طريقهم للحضور، وفقا لسكاي نيوز، من بين 90 حاكما ورئيسا مختلفا.

أما الرئيس الأميركي جو بايدن فسيتبع التقليد ولن يحضر الحفل، بل سيتم تمثيله بزوجته، سيدة أميركا الأولى جيل بايدن.

عدا ذلك، معظم الرؤساء أو رؤساء الوزراء العالميين سيكونون في لندن للحضور.

لكن تم سؤال الصين. وهذا يثير جدلًا كبيرًا لأن الرجل الذي ترسله بكين يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مضطهد هونغ كونغ.

أما الرئيس الصيني شي جينبينغ، فأرسل نائب الرئيس، هان زهينغ، المسؤول الصيني الذي شدد الإجراءات على "المستعمرة البريطانية السابقة" هونغ كونغ، مما أثار الجدل. هذا القرار أثار غضب منظمة الحرية لهونغ كونغ.

روسيا غير مدعوة للحفل إلى جانب سوريا وإيران وأفغانستان وفنزويلا وبيلاروسيا.

كما دعت بريطانيا سفير كوريا الشمالية لديها.





ما تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز؟



في بداية المراسم سيتوجه تشارلز وكاميلا من قصر بكنغهام إلى كنيسة وستمنستر في عربة اليوبيل الماسي، ومن المقرر أن تبدأ المراسم في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.

عند وصول الملك إلى الدير سيتربع على كرسي سانت إدوارد وسيؤدي اليمين ليحكم بالعدل ويدعم كنيسة إنجلترا، التي هو رئيسها الفخري قبل الجزء الأكثر قداسة من المراسم عندما يمسح رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بالزيت المقدس على يديه ورأسه وصدره بالزيت المقدس الذي تم تكريسه في القدس.

بعد تقديم تشارلز بشعارات رمزية سيضع ويلبي تاج القديس إدوارد على رأسه وسط صياح الحضور "حفظ الله الملك".

بعد ذلك سيقدم ابنه الأكبر ووريثه الأمير وليام التحية راكعا أمام والده واضعا يديه بين يدي الملك متعهدا بالولاء له.

سيدعو رئيس الأساقفة جميع الحاضرين في الكنيسة وفي جميع أنحاء البلاد لقسم الولاء لتشارلز وهو عنصر جديد في التتويج ليحل محل التكريم الذي كان يؤديه كبار الدوقات وأقران المملكة بصفة تقليدية.

بعد العودة إلى قصر بكنغهام سيظهر أفراد العائلة المالكة بشكل تقليدي في الشرقة، بينما تحلق طائرات عسكرية.

تستمر الاحتفالات، الأحد، بإقامة حفلات في الشوارع على مستوى البلاد وحفل موسيقي في منزل الملك بقلعة وندسور.



