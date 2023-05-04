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إيطاليا تخصص 10 مليون يورو لتونس، 6.5 مليون منها لمكافحة الهجرة غير النظامية

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 13:04 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس تخصيص عشرة ملايين يورو لتونس، منها 6.5 مليون لمكافحة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في مذكرة صدرت في روما أشارت إلى أن أمر التخصيص جاء من جانب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، كـ”متابعة ملموسة” للاجتماع الذي جرى الشهر الماضي مع نظيره التونسي نبيل عمار.

ونوهت مذكرة وزارة الخارجية بأن تاياني وضع مسألة التعاون بمجال الهجرة مع تونس كـ”أولوية” منذ نشأة الحكومة الحالية.

ونقلت المذكرة عن تاياني تأكيد “إيطاليا على دورها المحوري في دعم تونس في جميع المجالات”، مشيرا إلى أن قرار اليوم جاء من أجل “ضمان موارد إضافية للتعاون في مجال الهجرة لمرافقة السلطات التونسية في إدارة ظاهرة يتحد بلدانا أمامها في مكافحة شبكات التهريب للمتاجرين بالبشر”.

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