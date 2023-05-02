المغرب : وفاة مشجعة خلال شغب وتدافع بمباراة الرجاء والأهلي

لقيت مشجعة لنادي الرجاء البيضاوي مصرعها بمحيط ستاد محمد الخامس الرياضي خلال مباراة جمعت الرجاء والأهلي المصري في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا.



وحسب مصادر مطلعة فإن المشجعة من مدينة المحمدية أصيبت بغيبوبة خارج المدرجات إثر التدافع والازدحام الكبيرين قبل انطلاق المباراة، وتم نقلها على وجه السرعة الى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاج، لتفارق الحياة في ذات المستشفى.



وتم فتح تحقيق من طرف الجهات الأمنية لمعرف ملابسات وأسباب الوفاة.



