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المؤبد لـ معتز مطر و4 آخرين بتهمة قيادة جماعة إرهابية

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 07:52 قراءة: 1 د, 26 ث
      
وكالات - حكمت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا في مصر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على الإعلامي المصري معتز مطر و4 آخرين بقضية متعلقة بالإرهاب.

يواجه المتهمون العديد من التهم، منها قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا قد أحالت 4 متهمين في القضية والمتهم فيها 9 أشخاص، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية السودان"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 26 يونيو للحكم.

معتز مطر يعلّق من بريطانيا

ورد الإعلامي المصري معتز مطر الذي انتقل مؤخراً من العيش في تركيا إلى بريطانيا، بعد تضييق النظام المصري عليه مستغلّاً عودة العلاقات مع تركيا، على هذا الحكم ضده.

وقال “مطر” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر ردّاً على حكم المؤبد ضده: “حكم بالمؤبد منذ بضع دقائق .. والله لم اعد اعرف عدد السنين التي حكم عليّ بها .. لكنها تجاوزت ال 70 على اي حال”.

وأضاف: “وكل التهمة الحقيقية ” كلمة الحق ” او هكذا ازعم .. الله غالب”.



رحلة معتز مطر من تركيا إلى بريطانيا

وكان الإعلامي المصري معتز مطر، المعارض لنظام عبد الفتاح السيسي، وبعد فترة انقطاع عن الظهور الإعلامي أعلن، في ديسمبر 2021، عن عودته للظهور الإعلامي بعد توقف برنامجه بأمر من السلطات التركية عقب المصالحة مع مصر.

ووقتَها، لاقى إعلان معتز مطر عودته للظهور مرة أخرى، تفاعلاً كبيراً من جمهوره الذي أبدى سعادة بالغة بهذا الخبر.

وبالفعل ومنذ هذا التوقيت وحتى اليوم، يُطلّ معتز مطر على جمهوره من خلال برنامجه الجديد الذي يقدّمه من بريطانيا.

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