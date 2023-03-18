بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب واتهامات الجنائية مبررة

وكالات - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.



وقال بايدن للصحفيين "من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب"، في إشارة إلى بوتين.



وأضاف في إشارة إلى مذكرة الاعتقال "أعتقد أن هذا مبرر". والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.



وأضاف "ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع بأوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين... توصل إلى هذا القرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه".



ودعت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022.



ويُلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها. كما أصدرت المحكمة يوم الجمعة مذكرة توقيف بحق المفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بنفس التهم.



وزعم تقرير مدعوم من الولايات المتحدة أعده باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي أن روسيا احتجزت ما لا يقل عن ستة آلاف طفل أوكراني في ما لا يقل عن 43 معسكرا ومنشأة ضمن "شبكة ممنهجة واسعة النطاق".



