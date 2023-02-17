الى السيد وزير التربية الجديد : ما موقفكم من افة الدروس الخصوصية الغير قانونية !!!

الى السيد وزير التربية الجديد : ما موقفكم من افة الدروس الخصوصية الغير قانونية !!!

Publié le Vendredi 17 Février 2023 - 14:05 قراءة: 1 د, 8 ث
      
مرتجى محجوب

هي افة بكل المقاييس ، تنخر جيوب المواطنين من كل الدرجات و تزيد على معاناتهم أوزارا جديدة لا قبل لهم بها ،

سيدي وزير التربية الجديد ،

لقد وصلنا و للأسف الشديد أن أصبح فيها المعلم و الأستاذ و بدون تعميم ، تاجرا بأتم معنى الكلمة يستعمل مع حرفائه الذين هم من المفروض تلامذته و أبنائه ، كافة وسائل الترغيب و الترهيب و الإبتزاز ،
نعم و بدون مبالغة ، فالتلميذ الذي لا يقدر على الانخراط في ماكينة الدروس الخصوصية ، يصبح بقدرة قادر غبيا لا يفهم و لا يستوعب و لا يستحق سوى أدنى درجات الأعداد ،

أما التلميذ الذي يدفع فيكون أنجب النجباء و أذكى الأذكياء ...
ما أقوله ليس مبالغة و أنما واقع مرير وصلت فيه أسعار الدروس الخصوصية الغير قانونية الى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام ولي مغلوب على أمره و مكره على الانصياع على حساب قوت عائلته و توازن ميزانيته و معلم أو أستاذ منحرف غايته جمع الأموال و أتمام تشييد منزل خاص و شراء سيارة و غيرها من مغريات الحياة ...

المسألة سهلة و بسيطة : كل من يتجرؤ على اسداء دروس خصوصية خارج اطار القانون يعزل فورا من الوظيفة العمومية و ليست وسائل الاثبات التي تنقص أو يصعب تحصيلها في مثل هاته الحالات .

خلاف ذلك ، معاناة ولي و سقوط قيمي لمربي أصبح و بلا تعميم تاجرا بلا أخلاق و لا ضمير و للأسف الشديد .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261839

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Vendredi 17 Février 2023 à 14h 48m |           
يرحم بوك في هذا المقال



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 17 فيفري 2023 | 26 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-818°-821°-920°-1021°-10
  • Avoirs en devises
    22114,2

  • (16 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33722 DT        1$ =3,10043 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 fév)   1138,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   