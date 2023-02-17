الى السيد وزير التربية الجديد : ما موقفكم من افة الدروس الخصوصية الغير قانونية !!!

مرتجى محجوب



هي افة بكل المقاييس ، تنخر جيوب المواطنين من كل الدرجات و تزيد على معاناتهم أوزارا جديدة لا قبل لهم بها ،



سيدي وزير التربية الجديد ،



لقد وصلنا و للأسف الشديد أن أصبح فيها المعلم و الأستاذ و بدون تعميم ، تاجرا بأتم معنى الكلمة يستعمل مع حرفائه الذين هم من المفروض تلامذته و أبنائه ، كافة وسائل الترغيب و الترهيب و الإبتزاز ،

نعم و بدون مبالغة ، فالتلميذ الذي لا يقدر على الانخراط في ماكينة الدروس الخصوصية ، يصبح بقدرة قادر غبيا لا يفهم و لا يستوعب و لا يستحق سوى أدنى درجات الأعداد ،



أما التلميذ الذي يدفع فيكون أنجب النجباء و أذكى الأذكياء ...

ما أقوله ليس مبالغة و أنما واقع مرير وصلت فيه أسعار الدروس الخصوصية الغير قانونية الى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام ولي مغلوب على أمره و مكره على الانصياع على حساب قوت عائلته و توازن ميزانيته و معلم أو أستاذ منحرف غايته جمع الأموال و أتمام تشييد منزل خاص و شراء سيارة و غيرها من مغريات الحياة ...



المسألة سهلة و بسيطة : كل من يتجرؤ على اسداء دروس خصوصية خارج اطار القانون يعزل فورا من الوظيفة العمومية و ليست وسائل الاثبات التي تنقص أو يصعب تحصيلها في مثل هاته الحالات .



خلاف ذلك ، معاناة ولي و سقوط قيمي لمربي أصبح و بلا تعميم تاجرا بلا أخلاق و لا ضمير و للأسف الشديد .



