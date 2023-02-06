أردوغان: الزلزال أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939

وكالات - خلال مؤتمر صحفي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش، جنوبي البلاد:



عدد القتلى جراء الزلزال في تركيا ارتفع إلى 912 وأصيب 5383.

لا يمكن التكهن بمدى ارتفاع حصيلة الوفيات نظرا لاستمرار البحث والإنقاذ.

الزلزال أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939.

45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ.



الحصيلة:



سقوط 70 قتيلا و200 جريح وانهيار 300 مبنى في كهرمان مرعش في قلب الأناضول.

في غازي عنتاب القريبة من الحدود السورية وصلت الحصيلة إلى 80 قتيلا و600 جريح مع انهيار حوالي 600 مبنى.

10 قتلى في العثمانية و200 جريح وانهيار 200 مبنى.

4 قتلى في هاتاي وسبعة جرحى وانهيار 200 مبنى.

13 قتيلا في أديامان و22 جريحا وانهيار مئات الأبنية.

14 قتيلا في ديار بكر و225 جريحا وانهيار حوالى 20 مبنى.

18 قتيلا في شانلي أورفا و200 جريح وانهيار 60 مبنى.

47 قتيلا في ملطية و550 جريحا وانهيار 300 مبنى.



