برشلونة يهزم ريال مدريد ويحرز كأس السوبر

Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 - 23:51 قراءة: 0 د, 38 ث
      
توج برشلونة بطلا للكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 على استاد الملك فهد في الرياض.

واللقب هو الأول الذي يحرزه النادي الكاتالوني منذ ان تولى الإشراف عليه نجمه السابق تشافي.

وفرض لاعب الوسط الشاب غافي نفسه نجما للمباراة بافتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة وكانت له اليد الطولى في الهدفين الثاني والثالث بواسطة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (45) وبدري (69)، ورد ريال مدريد بهدف شرفي بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 90+3).





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