مونديال قطر.. تشكيلة المغرب المتوقعة أمام كرواتيا تشهد عدة تغييرات

أفادت تقارير صحفية بأن المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، سيجري عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية لمواجهة كرواتيا اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر.



ويعاني منتخب المغرب "أسود الأطلس" من إصابات عديدة في صفوفه، بعد مواجهة نظيره الفرنسي (0-2) التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على استاد "البيت" بمدينة الخور، وذلك في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.



ومن المتوقع أن يعتمد وليد الركراكي خطة اللعب بأربعة مدافعين (4-3-3)، حيث يتواجد يحيى عطية الله أساسيا في الجهة اليسرى، على حساب المصاب نوصير مزراوي.



كما استقر المدير الفني للمنتخب المغربي على البدء بجواد الياميق في الدفاع، مكان القائد رومان سايس، إلى جانب نايف أكرد، على أن يعود أشرف داري لمقاعد البدلاء، مع الاعتماد على عبد الحميد الصابيري منذ البداية على حساب سليم أملاح.



وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب ضد نظيره الكرواتي اليوم السبت، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة:



حراسة المرمى: ياسين بونو



لخط الدفاع: أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - جواد الياميق - نايف أكرد



لخط الوسط: عبد الحميد الصابيري - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي



لخط الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.



