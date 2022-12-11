جورجينا توجه رسالة خاصة لرونالدو بعد "موقعة" المغرب

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز على توجيه رسالة إلى شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وخرج منتخب البرتغال من ربع نهائي مونديال قطر ، على يد نظيره المغربي، إثر هزيمته بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.







وكتبت جورجينا في خاصية "استوري" عبر صفحتها على موقع "إنستغرام":

..



.

"اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا.

ذلك الصديق الذي طالما مدحته وأظهرت له الاحترام.

لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات.

..

لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم، فهو أقوى سلاح له.

لا يمكنك الدفاع عن شخص لا يستحق ذلك أيضا.

تعطينا الحياة دروسا.

لقد تعلمنا اليوم أننا لم نخسر".



وخرج كريستيانو رونالدو (37 عاما) من الملعب بعد انتهاء المباراة وخروج منتخب بلاده، وهو يبكي بحرقة، خاصة وأنه شارك في آخر بطولة لكأس العالم لكرة القدم، خلال مسيرته الاحترافية، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها "الدون".





وكان فرناندو سانتوس مدرب البرتغال قال إنه لم يكن سيغير قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء حتى بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم عقب الخسارة 1-صفر أمام المغرب يوم السبت.



وجلس رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 118 هدفا، كبديل خلال الفوز 6-1 على سويسرا في دور الستة عشر يوم الثلاثاء الماضي، ونجح بديله جونسالو راموس في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراته الدولية الرابعة فقط.



وانهار رونالدو، الذي شارك في وقت مبكر من الشوط الثاني دون ترك بصمة في مباراته الدولية رقم 196 أمام المغرب، على مقاعد البدلاء اليوم بعد صفارة النهاية



وقال سانتوس في مؤتمر صحفي اليوم السبت "لا أشعر بالندم (على جلوس رونالدو كبديل). لم أكن سأغير أي شيء. عندما يتعلق الأمر بالفريق فلا يمكن التفكير بقلبي".



وتابع "لقد اعتمدت على الفريق الذي أدى بشكل رائع أمام سويسرا، ولم يكن هناك أي سبب يدعوني للتغيير (أمام المغرب)".

وواصل مدرب البرتغال "القرار الاستراتيجي الذي اتخذته كان من أصعب القرارات، لكن لا يمكن التفكير بقلبي، ويجب التفكير بعقلي".

وتابع "لم يعد الأمر أن رونالدو ليس لاعبا عظيما. الأمر لا يتعلق بذلك أبدا".







وكتبت جورجينا في خاصية "استوري" عبر صفحتها على موقع "إنستغرام":"اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا.ذلك الصديق الذي طالما مدحته وأظهرت له الاحترام.لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات.لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم، فهو أقوى سلاح له.لا يمكنك الدفاع عن شخص لا يستحق ذلك أيضا.تعطينا الحياة دروسا.لقد تعلمنا اليوم أننا لم نخسر".وخرج كريستيانو رونالدو (37 عاما) من الملعب بعد انتهاء المباراة وخروج منتخب بلاده، وهو يبكي بحرقة، خاصة وأنه شارك في آخر بطولة لكأس العالم لكرة القدم، خلال مسيرته الاحترافية، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها "الدون".وكان فرناندو سانتوس مدرب البرتغال قال إنه لم يكن سيغير قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء حتى بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم عقب الخسارة 1-صفر أمام المغرب يوم السبت.وجلس رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 118 هدفا، كبديل خلال الفوز 6-1 على سويسرا في دور الستة عشر يوم الثلاثاء الماضي، ونجح بديله جونسالو راموس في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراته الدولية الرابعة فقط.وانهار رونالدو، الذي شارك في وقت مبكر من الشوط الثاني دون ترك بصمة في مباراته الدولية رقم 196 أمام المغرب، على مقاعد البدلاء اليوم بعد صفارة النهاية وبكى بحرقة بينما حاول باقي زملائه دعمه والوقوف إلى جوار.وقال سانتوس في مؤتمر صحفي اليوم السبت "لا أشعر بالندم (على جلوس رونالدو كبديل). لم أكن سأغير أي شيء. عندما يتعلق الأمر بالفريق فلا يمكن التفكير بقلبي".وتابع "لقد اعتمدت على الفريق الذي أدى بشكل رائع أمام سويسرا، ولم يكن هناك أي سبب يدعوني للتغيير (أمام المغرب)".وواصل مدرب البرتغال "القرار الاستراتيجي الذي اتخذته كان من أصعب القرارات، لكن لا يمكن التفكير بقلبي، ويجب التفكير بعقلي".وتابع "لم يعد الأمر أن رونالدو ليس لاعبا عظيما. الأمر لا يتعلق بذلك أبدا".