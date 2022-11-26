ماسك يعلق على غياب منشورات ترامب على تويتر


Publié le Samedi 26 Novembre 2022 - 06:37 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - قال المالك الجديد لشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إيلون ماسك، إن غياب المنشورات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعيد حسابه إلى الشبكة الاجتماعية، لا تحزنه.


وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي: "أنا بخير لعدم نشر ترامب أي شيء. المهم أن يقوم تويتر بتصحيح خطأ جسيم في حظر حسابه، رغم عدم مخالفته القانون أو شروط الاستخدام".

..

.

وقال إن حجب حساب ترامب، الذي كان آنذاك رئيسا للبلاد، قوض مصداقية تويتر لدى نصف الولايات المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ماسك "لا مبالاة" تجاه قلة نشاط ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.
..
...


في أوائل عام 2021، منعت إدارة الشبكة الاجتماعية "تويتر" ترامب من استخدام خدمتها. حدث هذا بعد وقت قصير من محاولة أنصار الرئيس الجمهوري، الذي كان آنذاك سيد البيت الأبيض، منع الكونغرس الأمريكي من الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، وفوز الديمقراطي جو بايدن.

جادل المسؤولون في حظر حساب ترامب، مع الاحتمال الكبير بأن تغريداته ستحث الناس على الشغب.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257400



World cup
  14:00 Pologne - Arabie S
  17:00 France - Denmark
  20:00 Argentine - Mexique
  11:00 Tunisie - Australie Faso

En continu...

Toutes les news...
السبت 26 نوفمبر 2022 | 2 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:47 12:14 07:08 05:37
Babnet
14°
 Babnet18° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1417°-1619°-1415°-1317°-13
  • Avoirs en devises
    21927,2

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36444 DT        1$ =3,23020 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   473,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   