ماسك يفاجئ الجميع بعلامات توثيق جديدة على تويتر


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 12:17 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وكالات - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، الجمعة، إن موقع التواصل الاجتماعي سيطرح علامات توثيق ذهبية ورمادية مع إعادة إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن أوقف هذا الأسبوع طرح علامة التوثيق الزرقاء.


وذكر ماسك في تغريدة "علامة توثيق ذهبية للشركات ورمادية للحكومات وزرقاء للأفراد (سواء كانوا مشاهير أم لا)".

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وقال ماسك إنه سيتم التحقق يدويا من كافة الحسابات الموثقة قبل تفعيل العلامة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف في تغريدة أخرى "يمكن للأفراد الحصول على شعار ثانوي صغير لإظهار أنهم ينتمون إلى منظمة إذا تم التحقق من ذلك من قبل تلك المنظمة"، مشيرا إلى أنه سيقدم شرحا أكثر تفصيلا في الأسبوع المقبل.
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وأوقفت الشركة مؤقتا خدمة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل ثمانية دولارات التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، بسبب انتشار الحسابات المزيفة، وقال إن خدمة التوثيق بالعلامة الزرقاءسيعاد إطلاقها في 29 نوفمبر الجاري.

وفي السابق، كانت العلامة الزرقاء تمنح فقط للحسابات الموثقة الخاصة بالساسة والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.

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