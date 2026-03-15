إيران تتهم واشنطن بتصنيع مسيّرات مقلّدة لاستهداف دول عربية

اتهم وزير الخارجية الإيرانيالولايات المتحدة بتصنيع طائرة مسيّرة تحاكي الطائرة الإيرانية، مشيرًا إلى أنها تحمل اسموتُستخدم في تنفيذ عمليات داخل دول عربية.وأوضح عراقجي، في حوار مع صحيفة، أن هذه المسيّرة تُعد نسخة مطابقة للطائرة الإيرانية، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد طهران لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دول المنطقة لتحديد طبيعة الأهداف التي تعرّضت للهجمات.وشدد على أن العمليات الإيرانية تقتصر، وفق قوله، على استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، نافيًا أن تكون بلاده قد استهدفت مناطق مدنية أو سكنية في الدول العربية حتى الآن.ورجّح الوزير الإيراني أن تكون إسرائيل وراء الهجمات التي طالت منشآت مدنية في بعض الدول العربية، معتبرًا أن الهدف يتمثل في تقويض العلاقات بين هذه الدول وإيران.وفي سياق متصل، حذّر عراقجي من أن أي استهداف للمنشآت النفطية الإيرانية سيقابله رد مماثل يستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن إنهاء الحرب يرتبط بتوافر ضمانات تحول دون تكرارها وبالالتزام بدفع التعويضات.من جهته، كان المكتب الإعلامي للحرس الثوري الإيراني قد نفى في وقت سابق أي علاقة لطهران بهجوم بطائرات مسيّرة استهدف مناطق في السعودية، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي قالت الرياض إنه نُفذ بعشر مسيّرات تم إسقاطها لا صلة لإيران به، وداعيًا السلطات السعودية إلى تحديد الجهة المسؤولة عنه.