Babnet   Latest update 12:48 Tunis

إيران تتهم واشنطن بتصنيع مسيّرات مقلّدة لاستهداف دول عربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b699444337f4.68867742_lqnkegmijhofp.jpg>
Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 12:30
      
اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بتصنيع طائرة مسيّرة تحاكي الطائرة الإيرانية "شاهد"، مشيرًا إلى أنها تحمل اسم "لوكاس" وتُستخدم في تنفيذ عمليات داخل دول عربية.

وأوضح عراقجي، في حوار مع صحيفة "العربي الجديد"، أن هذه المسيّرة تُعد نسخة مطابقة للطائرة الإيرانية، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد طهران لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دول المنطقة لتحديد طبيعة الأهداف التي تعرّضت للهجمات.


وشدد على أن العمليات الإيرانية تقتصر، وفق قوله، على استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، نافيًا أن تكون بلاده قد استهدفت مناطق مدنية أو سكنية في الدول العربية حتى الآن.


ورجّح الوزير الإيراني أن تكون إسرائيل وراء الهجمات التي طالت منشآت مدنية في بعض الدول العربية، معتبرًا أن الهدف يتمثل في تقويض العلاقات بين هذه الدول وإيران.

وفي سياق متصل، حذّر عراقجي من أن أي استهداف للمنشآت النفطية الإيرانية سيقابله رد مماثل يستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن إنهاء الحرب يرتبط بتوافر ضمانات تحول دون تكرارها وبالالتزام بدفع التعويضات.

من جهته، كان المكتب الإعلامي للحرس الثوري الإيراني قد نفى في وقت سابق أي علاقة لطهران بهجوم بطائرات مسيّرة استهدف مناطق في السعودية، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي قالت الرياض إنه نُفذ بعشر مسيّرات تم إسقاطها لا صلة لإيران به، وداعيًا السلطات السعودية إلى تحديد الجهة المسؤولة عنه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325486

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-5
18°-12
20°-9
15°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>