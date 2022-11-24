كأس العالم قطر 2022: مدرب إنقلترا: نطمح لاستعادة إنجاز لقب مونديال 1966

أكد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنقلترا الأول لكرة القدم أن لاعبي هذا الجيل المتميز في الكرة الإنقليزية يستطيعون القيام بدور المنافس بقوة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بغية تكرار إنجاز لقب مونديال 1966، وشدّد على أنه يقع على اللاعبين تقديم كل ما لديهم لتجاوز مواجهات دور المجموعات وفي مقدمتها مواجهة يوم غد الجمعة أمام منتخب أمريكا في الجولة الثانية للمنافسات.





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وقال ساوثغيت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أمريكا، إن المواجهة أمام منتخب أمريكا ستكون مختلفة وصعبة "فنحن نواجه منتخباً تلعب عناصره في أكبر الدوريات على مستوى العالم، ولذلك أعددنا وتجهّزنا لهذه المواجهة لنخرج بأفضل نتيجة ".وأضاف " الجيل الحالي من أفضل أجيال الكرة الإنقليزية، فهو متميز ونطمح معه لتحقيق الانجازات، لأننا في المنافسات الكبيرة لم نحقق شيئاً، وعلينا أن ننافس بقوة بغية استعادة الأمجاد -كما قلت- وتكرار ما حدث في كأس العالم 1966".وتابع ساوثغيت "لكن علينا تجاوز مرحلة المجموعات أولاً والمباريات الثلاث في مجموعتنا، ثم المواصلة في الأدوار الاقصائية المقبلة والمضي قدماً في المنافسة".وأردف "منتخب أمريكا تحسّن كثيراً، ويُعد منتخباً متجدداً يجمع الشباب بالخبرة، وهذا يُحسب للإدارة التي تجدّد صفوف المنتخب الشاب المتميز بسرعة اللعب والاندفاع، كما أن لاعبيه ينشطون في أقوى الدوريات العالمية وهذا يُكسبهم خبرات رائعة ".