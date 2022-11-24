رئيس الاتحاد الآسيوي ردا على منتقدي مونديال قطر "والقافلة تسير..."

وجه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، انتقادا لاذعا الخميس للمعترضين على استضافة قطر مونديال 2022 بزعم انتهاكها لحقوق الانسان.





..



.

.. ...

وفي حديث مع مراسلين تلفزيونيين في الدوحة، رد سلمان بن إبراهيم، أحد أعضاء العائلة الحاكمة في البحرين، على سؤال حيال الحملة الشرسة التي تتعرض لها قطر المنضوية تحت لواء اتحاده الآسيوي "أقول القافلة تسير وأكملوا المقطع".وتابع "التنظيم مشرق والأجواء إيجابية. الإخوان (في قطر) لم يقصّروا في المنشآت والملاعب وأعتقد أنها ستكون من أنجح البطولات".وتواجه قطر منذ 12 عاما عندما حصلت على حق استضافة المونديال، حملة انتقادات شرسة بزعم انتهاكها لحقوق العمال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء.ولكن المسؤولين القطريين يردون على ذلك بأن بلادهم هي عرضة "للعنصرية" و "المعايير المزدوجة".وسيتبوأ سلمان بن إبراهيم (57 عاما) في فبراير المقبل في المنامة، رئاسة الاتحاد القاري لولاية ثالثة تواليا، بعد اقتصار لائحة المرشحين على اسمه دون أي منافس آخر، إثر حصوله على دعم الاتحادات الـ47.يذكر أن سلمان بن إبراهيم خسر السباق على رئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) أمام رئيسه الحالي السويسري جاني إنفانتينو في 26 فبراير 2016 بنتيجة 115-88 صوتا.