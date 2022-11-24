ماليزيا.. تعيين أنور إبراهيم رئيسا للوزراء


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 08:21 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أعلن قصر السلطان في ماليزيا أنه جرى، الخميس، تعيين زعيم المعارضة أنور إبراهيم رئيسا للوزراء، وأنه سيؤدي اليمين في الخامسة مساء (09:00 بتوقيت غرينتش).


وأسفرت الانتخابات العامة التي جرت، السبت، عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين، الذي يقود أحدهما أنور، بينما يقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بعدد كاف من المقاعد تؤهله لتشكيل حكومة.

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وتصدر تحالف الأمل الذي يتزعمه أنور (75 عاما) انتخابات السبت بـ82 مقعدا، أي أقل من 112 مقعدا لأزمة لتحقيق أغلبية.

وفاز التحالف الوطني اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين بـ 73 مقعدا، وبرز الحزب الإسلامي الماليزي كأكبر حزب منفرد بـ 49 مقعدا.
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وفاز أنور إبراهيم بالمنصب بعد موافقة كتل أصغر على دعمه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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