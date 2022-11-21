كأس العالم قطر 2022 .. فليكس سانشيز: المنتخب القطري لديه الكثير ليقدمه في المباراة المقبلة

أرجع الإسباني فليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم خسارة المنتخب للمباراة الأولى أمام الإكواتورامس الاحد في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 إلى الأخطاء المتعدّدة التي ارتكبها لاعبو المنتخب خصوصاً على الجانبين الدفاعي والبناء الهجومي بالإضافة إلى عدم الدخول سريعاً في أجواء المباراة.





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وأضاف سانشيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن المنتخب لديه الكثير ليقدمه في المباراة المقبلة ولم يظهر بمستواه الحقيقي.وكشف سانشيز أن المنتخب كان يعاني من الكثير من الأمور ومن الصعب أن يعود للمباراة، وكان علينا أن نحاول تغيير صورة المنتخب في الشوط الثاني، وقد كان ذلك، بأن تحسّن الأداء ولكن لم تتغير النتيجة.وأضاف أن المنتخب القطري بمقدوره أن يقدّم أفضل أداء في مباراته المقبلة، فقط عليهم أن يقوموا بتصحيح الأخطاء في التدريبات والوصول للمباراة المقبلة بأفضل طريقة.ونفى المدرب أن يكون تعديل التشكيل وأسلوب اللعب قد أثر على اللاعبين، وأضاف أن العمل الذي قام به المنتخب في الفترة الماضية كان كافياً للظهور بمظهر جيد ولكنّ اللاعبين لم يكونوا في المستوى المأمول منهم. وأكد سانشيز أنه غير راض على الأداء ولكن عليه فقط أن يُعيد الثقة للاعبين ويُصحّح مسار المنتخب في المباراة المقبلة أمام السنغال، لافتاً إلى أن اللاعبين لا يعانون الآن إلا من الجانب النفسي.من جانبه أعرب همّام الأمين مدافع المنتخب القطري عن عدم رضاه عن الأداء الذي أظهره المنتخب.وقال الأمين في تصريح له عقب نهاية اللقاء "المباراة لم تكن سهلة لاسيما أنها المشاركة الأول لنا في المونديال، والمنتخب الإكواتوري يُعد من المنتخبات القوية".وتابع " كنا نطمح للظهور بصورة إيجابية ونُسعد جماهيرنا ولكن لم نتمكن من تحقيق ذلك، ونتطلع للتعويض في الفترة المقبلة".أما المعز علي مهاجم المنتخب القطري فأكد أن الخسارة امام المنتخب الإكواتوري كانت ثمنا للبداية غير الصحيحة للمجريات، مشيرا الى ان الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون قادت المباراة الى السيناريو الذي سارت عليه بالتأخر خلال نصف ساعة الاولى.وأضاف "لم نفقد الفرصة بعد، فما زالت هناك ست نقاط وجب ان نقاتل من أجل الحصول عليها".بدوره قال سعد الشيب حارس المنتخب القطري إن المنتخب لم يقدم خلال نصف الساعة الاولى العرض المنتظر، وأضاف :"هناك مباراتين متبقيتين يمكن من خلالهما التدارك، شريطة ان نتجاوز الخسارة ونعوض بظهور قوي".