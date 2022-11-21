"الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".. فتاة مصرية تحتفي بصدور نتيجة فحص عذريتها


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 06:46 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لفتاة حملت على الأكتاف وهي تلوح بقطعة قماش بيضاء، محتفلة بصدور نتيجة فحص عذريتها.


وتعود الأحداث لطلب رجل من قرية المسلمية التابعة لنطاق ودائرة صان الحجر القبلية في محافظة الشرقية، فحص عذرية ابنته، بعدما شكك زوجها في عذريتها بعد زواجها منذ أيام قليلة.

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وقالت وسائل إعلام مصرية إن والدها حملها على كتفه وطاف بها في أرجاء بلدته بعد صدور نتيجة الفحص، وسط شعارات تردد "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".

وحسب وسائل الإعلام، تمت الاحتفالية في قرية المسلمية التابعة لدائرة ونطاق مركز صان القبلية في نطاق مركز ومدينة الحسينية في محافظة الشرقية.
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ونشر المدونون صورة للتقرير الطبي، حيث كشف أن الفتاة وعمرها 16 سنة، طلبت وولي أمرها بإجراء الفحص، وتبين أنها عذراء.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 257074

Malek07  (Tunisia)  |Lundi 21 Novembre 2022 à 07h 10m |           
معناها ان زوجها المدعي عليها "ماهوش راجل



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