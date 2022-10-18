على خلفية "قرار القدس".. إسرائيل تستدعي السفير الأسترالي


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 08:37قراءة: 1 د, 1 ث
      
وكالات - استدعت إسرائيل السفير الأسترالي لديها، فيما انتقد رئيس الوزراء يائير لبيد، الثلاثاء، "بشدة" قرار أستراليا التوقف عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لها، في تراجع عن قرار اتخذته حكومة كانبيرا اليمينية السابقة.


ووصف يائير لبيد الخطوة بـ"الرد المتسرع"، مضيفا: "لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان صدر عن مكتبه: "القدس هي العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل ولا شيء سيغيّر ذلك".

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت السفير الأسترالي لتقديم احتجاج رسمي.
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وكانت أستراليا تراجعت اليوم الثلاثاء عن اعتراف الحكومة السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال إفادة صحفية، إنه يجب حل القضية في إطار محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت: "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا. لن نؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال".

وشددت على أن "سفارة أستراليا كانت موجودة دائما في تل أبيب وستظل هناك. الحكومة تؤكد مجددا موقف أستراليا السابق طويل الأمد بأن القدس قضية وضع نهائي".

وكانت الحكومة الائتلافية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا في عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياسة متبعة إزاء الشرق الأوسط استمرت عقودا.


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