أمير قطر يؤكد أن أبواب المونديال مفتوحة لكافة المشجعين "دون تمييز"


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 12:47 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء أنه سيتم الترحيب بجميع المشجعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام "دون تمييز".


وقد كافح منظمو البطولة التي تنطلق في الدولة الخليجية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لطمأنة الجماعات الحقوقية بأن مجتمعات المثليين لن تواجه أي إجراءات في المونديال.

وصرح الشيخ تميم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس".
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وتابع أمير قطر: "سوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم"، دون أن يذكر جماعات محددة.

واعتبر الشيخ تميم أنه "في هذه البطولة، التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموما، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحا للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب".

وتنتظر قطر الغنية بالغاز أن يزورها أكثر من مليون شخص خلال كأس العالم.

فرانس24/ أ ف ب



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