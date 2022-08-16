مصر تؤكد دعمها تونس لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية

استقبل السّيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الجمعة 12 أوت 2022، السيد إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس.وأثنى الوزير خلال هذا اللقاء على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس ومصر مؤكّدا على أهمّية تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وبحث السبل الكفيلة للارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميّزة والأخويّة التّي تجمع الشعبين التونسي والمصري.ونقل السفير المصري بهذه المناسبة تهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد للجمهورية التونسية وثمّن ما بذلته تونس من مجهودات لضمان حسن سير العملية الانتخابية في إطار الشفافية والنزاهة واحترام المعايير الدولية، مؤكّدا في ذات السياق أنّ نتائج الاستفتاء تعكس إرادة الشعب التونسي في تصحيح مسار الديمقراطية في تونس، مجدّدا دعم مصر لبلادنا، قيادة وشعبا، خلال هذه المرحلة التاريخية لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية.كما استعرض السيد عثمان الجرندي آخر الاستعدادات لاحتضان بلادنا للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا " TICAD 8" مؤكّدا على ما يكتسيه هذا الحدث من أهمية لاستكشاف آفاق استثمار جديدة للتعاون الثنائي والثلاثي. وقد نوّه السفير المصري من جهته بالجهود التّي تبذلها تونس من أجل تأمين أوفر الظروف لنجاح هذه القمة.