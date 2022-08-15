للسنة الـ 20 على التوالي ...جامعة هارفارد تتصدر تصنيف أفضل مؤسسات التعليم في العالم

تصدرت جامعة هارفارد للسنة الـ 20 على التوالي، تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات حول العالم في 2022 الصادر اليوم الاثنين، وسط استمرار هيمنة المؤسسات التعليمية الأمريكية على المراكز الأولى.
واستحوذت جامعات في بلدان ناطقة بالإنجليزية على المراكز الـ 10 الأولى في التصنيف، على غرار 2021، مع 8 جامعات أمريكية وجامعتين بريطانيتين، في هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي الذي تصدره مؤسسة "شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي" منذ 2003.
وتبوأت هارفرد صدارة الترتيب متقدمة مرة أخرى على جامعة ستانفورد الأمريكية، فيما حل ثالثا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ام أي تي) وهو أيضا جامعة أمريكية، وجاءت كامبريدج البريطانية في المرتبة الرابعة.
وحلت جامعتا بركيلي وبرينستون الأمريكيتان في المرتبتين 5 و 6 بينما نالت جامعة اكسفورد البريطانية المرتبة 7، وفي المجموع، برزت 39 جامعة أمريكية بين أفضل 100 جامعة في اللائحة، اما أول مؤسسة تعليمية من خارج البلدان الناطقة بالإنجليزية فهي جامعة "باري ساكليه" الفرنسية التي حلت في المرتبة 16.
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ويأخذ تصنيف شنغهاي في الاعتبار 6 معايير بينها عدد الفائزين بجوائز نوبل وميدالية فيلدز بين منسوبيها فضلا عن عدد الباحثين الذين ترد اسماؤهم في مجال اختصاصهم أو عدد المقالات المنشورة في "ساينس" و"نيتشر"، وجرى النظر هذه السنة في 2500 مؤسسة تعليمية لتحديد أفضل ألف من بينها.
واستحوذت جامعات في بلدان ناطقة بالإنجليزية على المراكز الـ 10 الأولى في التصنيف، على غرار 2021، مع 8 جامعات أمريكية وجامعتين بريطانيتين، في هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي الذي تصدره مؤسسة "شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي" منذ 2003.
وتبوأت هارفرد صدارة الترتيب متقدمة مرة أخرى على جامعة ستانفورد الأمريكية، فيما حل ثالثا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ام أي تي) وهو أيضا جامعة أمريكية، وجاءت كامبريدج البريطانية في المرتبة الرابعة.
وحلت جامعتا بركيلي وبرينستون الأمريكيتان في المرتبتين 5 و 6 بينما نالت جامعة اكسفورد البريطانية المرتبة 7، وفي المجموع، برزت 39 جامعة أمريكية بين أفضل 100 جامعة في اللائحة، اما أول مؤسسة تعليمية من خارج البلدان الناطقة بالإنجليزية فهي جامعة "باري ساكليه" الفرنسية التي حلت في المرتبة 16.
ويأخذ تصنيف شنغهاي في الاعتبار 6 معايير بينها عدد الفائزين بجوائز نوبل وميدالية فيلدز بين منسوبيها فضلا عن عدد الباحثين الذين ترد اسماؤهم في مجال اختصاصهم أو عدد المقالات المنشورة في "ساينس" و"نيتشر"، وجرى النظر هذه السنة في 2500 مؤسسة تعليمية لتحديد أفضل ألف من بينها.
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