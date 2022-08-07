صواريخ الجهاد الإسلامي تستهدف غرب القدس وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة

فرانس 24 -

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وصلت صواريخ فلسطينية طويلة المدى الأحد إلى القدس الغربية حيث سمع دوي صفارات الإنذار وانفجارات.من جهته أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الأحد إنه أطلق صواريخ باتجاه القدس، بعد وقت قصير على انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي.وفي بيان أوضحت سرايا القدس "أطلقنا منذ وقت ليس ببعيد صواريخ باتجاه القدس".وهي المرة الأولى التي يتم خلالها إطلاق صواريخ على القدس منذ بدء التصعيد المستمر مع إسرائيل في قطاع غزة.وخلف هذا التصعيد ما يقارب 30 قتيلا فلسطينيا ثلثهم على الأقل من المدنيين واثنان منهم من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي فيما دفعت الصواريخ عشرات الآلاف من الإسرائيليين للاختباء في الملاجئ.وأثارت الاشتباكات قلق المجتمع الدولي ودفع مصر إلى التوسط من أجل التوصل إلى هدنة. وتم احتواء القتال إلى حد ما لأن حماس، الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة الفقير والمحاصر، بقيت على هامش الصراع.فرانس24/رويترز/أ ف ب