السلطات الإسرائيلية تقرر السماح للإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى وباحاته الأحد

وكالات -

وقالت القناة "12" العبرية إن الشرطة الإسرائيلية لن تقيد اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى يوم غد، وستسمح لعضو الكنيست إيتمار بن غفير باقتحامه أيضا.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ترأس مشاورات أمنية بمقر وزارة الدفاع بشأن الوضع في غزة والاقتحامات المقررة الأحد للأقصى.