السلطات الإسرائيلية تقرر السماح للإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى وباحاته الأحد


Publié le Dimanche 07 Août 2022 - 08:15قراءة: 0 د, 18 ث
      
وكالات - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب قررت السماح للإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى وباحاته يوم الأحد.


وقالت القناة "12" العبرية إن الشرطة الإسرائيلية لن تقيد اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى يوم غد، وستسمح لعضو الكنيست إيتمار بن غفير باقتحامه أيضا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ترأس مشاورات أمنية بمقر وزارة الدفاع بشأن الوضع في غزة والاقتحامات المقررة الأحد للأقصى.

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