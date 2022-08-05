شركة "بلو أوريجين" الأمريكية ترسل أول مصرية في رحلة سياحة فضائية

فرانس 24 -

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وأقلعت الكبسولة من غرب تكساس، ووصلت بمجرد دفعها بواسطة قاذفة، إلى ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر قبل أن تهبط نحو الأرض، وتم كبح سرعتها بواسطة مظلات لتهبط بهدوء في الصحراء.وخلال التجربة الفريدة، تمكن الركاب من اختبار انعدام الجاذبية عبر فصل أنفسهم عن مقاعدهم لبضع لحظات، ورؤية انحناء الأرض من خلال نوافذ كبيرة.وتعد هذه سادس رحلة سياحة فضائية ناجحة لشركة "بلو أوريجين" منذ ما يزيد عن عام، إذ انطلقت أول رحلة في أواخر تموز/يوليو 2021، وكان جيف بيزوس نفسه على متنها.ويقدم برنامج "الفضاء من أجل الإنسانية" الرعاية للمصرية سارة صبري، وهي مهندسة ومؤسسة جمعية تهدف إلى تعزيز أبحاث الفضاء.ويهدف البرنامج إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء.وكان أيضا رجل الأعمال ماريو فيريرا، أول مواطن برتغالي يصل إلى الفضاء.وخلال هذه الرحلة، أصبحت الأمريكية البريطانية فانيسا أوبراين أول امرأة تسجل رقما قياسيا في غينيس يُمنح لمن خاضوا ظروفا قاسية على الأرض، إذ سبق لها أن صعدت جبل إيفرست، ووصلت في المياه إلى أعمق نقطة "تشالنجر ديب"، وعبرت في الهواء حدود الفضاء الخارجي.وتألف طاقم الرحلة أيضا من المؤسس المشارك لشبكة "كوبي كوتون" على قناة "يوتيوب" رجل الأعمال ستيف يونغ، وكلينت كيلي 3 الذي عمل لصالح وكالة تابعة للبنتاغون حيث قاد مشروعا لتطوير السيارات ذاتية القيادة.وتعد شركة "فيرجين غالاكتيك" المنافسة الرئيسية لشركة "بلو أوريجين" في هذا النوع من الرحلات. ولكن منذ تموز/يوليو 2021 وعقب الرحلة التي قام بها مؤسسها البريطاني ريتشارد برانسون، لم تقلع المركبة إذ تخضع لتعديلات.فرانس24/ أ ف ب