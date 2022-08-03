وزارة الدفاع الصينية: مناورات عسكرية تحيط بتايوان من جميع الجهات

وكالات -

..





وكتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية على تويتر: "سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني مناورات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس حتى الأحد".كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة لمواجهة زيارة بيلوسي إلى تايوان.وقالت الوزارة في بيانها إن "جيش الصين في حالة استعداد قتالي، وسوف يقوم بعدد من العمليات العسكرية المحددة" ردا على زيارة بيلوسي.وتأتي هذه الأنباء بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، رغم تحذيرات بكين المتكررة من مغبة هذه الزيارة، ونيتها الرد عليها.