جنوب إفريقيا.. أكثر من 80 شخصا أمام القضاء بعد اغتصاب جماعي

وكالات -

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والخميس اقتحمت مجموعة مسلحين موقع تصوير فيديو موسيقي واغتصبوا ثماني شابات كن جزءا من فريق التمثيل قرب كروغرسدورب المدينة الصغيرة غرب جوهانسبورغ.ولم يتم بعد توجيه التهمة إلى أي شخص بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي، لكن الشرطة اتهمت المهاجرين غير الشرعيين العاملين في المناجم في المنطقة واعتقلت 84 شخصا خلال مداهمة.وقالت مصادر الشرطة إن اثنين من المشتبه بهما لقيا مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وأصيب ثالث بجروح.والاثنين مثل المعتقلون أمام محكمة على أساس أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني وفي حوزتهم ممتلكات مسروقة.وصرح قائد الشرطة الوطنية فاني ماسيمولا بأن التحقيق جار لتحديد ما إذا كان المشتبه بهم قد تورطوا في عملية الاغتصاب.وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن مجموعة صغيرة من المتظاهرين تجمعوا خارج المحكمة للمطالبة بالعدالة مع لافتات كتب عليها "لا حماية للمغتصبين" "هل سأكون الضحية التالية؟" و"جسدي ليس مسرح جريمة".وغذت هذه المأساة الجدل الذي كان قائما في جنوب إفريقيا حول ما إذا كان يجب إدخال الإخصاء الكيميائي للمغتصبين.كما أنها تزيد الضغوط على الحكومة التي يقول معارضوها إن قوات الأمن غير مجهزة جيدا لمكافحة الجريمة في البلاد التي تسجل أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم وشهدت مؤخرا عمليات إطلاق النار دامية.