إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا مجددا بعد يومين من إعلان تعافيه


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 21:50قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس جو بايدن بكورونا مجددا، بعد يومين من إعلان تعافيه من إصابته الأخيرة بالفيروس، مشيرا إلى أنه سيخضع للحجر الصحي.


وقال الطبيب الرئاسي الأمريكي كيفين أوكونور إن "نتيجة اختبار فيروس كورونا لبايدن جاءت إيجابية، ما يرجح عودة نشاط فيروس كورونا في جسمه، وهذا الأمر قد تمت ملاحظته لدى نسبة صغيرة من المرضى الذين عولجوا بباكسلوفيد".

وأضاف أن بايدن لم يشهد "عودة ظهور الأعراض، ولا يزال يشعر بأنه على ما يرام" ولذلك لن يستأنف العلاج.


وتابع أن "اختبار الرئيس كان سلبيا مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء وصباح الخميس، وصباح الجمعة إلا أنه جاء إيجابيا صباح السبت، وأنه سيخضع للحجر الصحي".

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