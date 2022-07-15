السعودية تفتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات

وكالات -

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، يوم الجمعة، أنها قررت فتح المجال الجوي للمملكة، أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.وقالت الهيئة في بيان، إن القرار استكمال لجهود ترسيخ مكانة المملكة، بوصفها منصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي.من جهته قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان له اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي "يرحب بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز"، بما في ذلك "الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها".وأشار سوليفان إلى أن "هذا القرار هو نتيجة دبلوماسية الرئيس (بايدن) الحثيثة والمبدئية مع السعودية على مدى أشهر عدة، والتي تتوج بزيارته اليوم" إلى المملكة.واعتبر أن هذا القرار "يمهد الطريق لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا وأمانا، وهو أمر حيوي لأمن ورخاء الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وأمن إسرائيل وازدهارها".واضاف أنه "سيكون لدى الرئيس المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم، بينما تبدأ رحلته التاريخية مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية".وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فجر يوم الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية.