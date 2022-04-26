الولايات المتحدة تنظم محادثات في ألمانيا بمشاركة أكثر من 40 دولة بهدف تسليح أوكرانيا


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 08:28 قراءة: 0 د, 43 ث
      
فرانس 24 - قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستنظم اجتماعا يضم أكثر من 40 دولة الثلاثاء لإجراء محادثات دفاعية مرتبطة بأوكرانيا، تتركز على تسليح كييف كي تتمكن من التصدي لهجوم روسي في الشرق.


ويعقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الفعالية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا بعد رحلة إلى كييف، تعهد فيها بتقديم دعم إضافي للجهود الحربية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت روسيا حذرت الاثنين من خطر أن يؤدي تصاعد النزاع في أوكرانيا إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، متهمة كييف بالتلاعب في محادثات السلام، وذلك بعد يوم من تصريح وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين خلال زيارتهما كييف بإمكان صد أوكرانيا للغزو الروسي.


وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة أذيعت الاثنين، إن الأسلحة الغربية التي تتسلمها أوكرانيا مؤشر على أن حلف شمال الأطلسي "في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا"، وأن موسكو تعد هذه الأسلحة أهدافا مشروعة.







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