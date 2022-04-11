فرنسا: ميلونشون يعلن أنه لن يدعم لوبان وزمور يدعو إلى التصويت لمارين لوبان


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 08:51 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلن زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون مساء يوم الأحد، أنه لن يدعم مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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وقال جان لوك ميلونشون في كلمة لمنتسبيه إثر صدور نتائج الجولة الأولى: "لن أقدم صوتا واحدا لمارين لوبان في الجولة الثانية".
وحلت لوبان ثانية بنسبة 23.6٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على 20.3٪ من الأصوات.
وأظهرت نتائج الفرز الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.5% من الأصوات.
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زمور يدعو إلى التصويت لمارين لوبان

كما دعا المرشح اليميني المتطرف إريك زمور، الذي نال نحو 7 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مساء الأحد، ناخبيه إلى التصويت لمنافسته في اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية، في مواجهة إيمانويل ماكرون.

وقال زمور أمام أنصاره: لدي خلافات مع مارين لوبن. ولكن هناك في مواجهتها رجل أدخل مليوني مهاجر ولم يتطرق البتة إلى موضوع الهوية. لن أخدع بخصمي داعياً إياهم إلى التصويت لمارين لوبن.

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