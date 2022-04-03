"الفيفا" يعلن قيمة الجوائز المالية لمونديال قطر

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ووفقا لـ"الفيفا"، فإن بطل العرس العالمي المقبل سينال 42 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار.صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار.أصحاب المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب.أصحاب المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب.أصحاب المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب.وأعلن "الفيفا" أيضا، أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر، ستنال مبلغا قدره 1.5 مليون دولار من أجل التحضير للبطولة العالمية.