"الفيفا" يعلن قيمة الجوائز المالية لمونديال قطر


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 10:39قراءة: 0 د, 38 ث
      
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المزمع في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

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ووفقا لـ"الفيفا"، فإن بطل العرس العالمي المقبل سينال 42 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار.

وفي ما يلي الجوائز المالية التي ستحصل عليها باقي المنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة:
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صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار.

أصحاب المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب.

أصحاب المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب.

أصحاب المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب.

وأعلن "الفيفا" أيضا، أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر، ستنال مبلغا قدره 1.5 مليون دولار من أجل التحضير للبطولة العالمية.

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