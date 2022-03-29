المغرب إلى كأس العالم لكرة القدم 2022


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 22:45قراءة: 0 د, 35 ث
      
حجز المنتخب المغربي مقعدا له في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، على حساب منتخب جمهورية الكونغو، إثر فوزه عليه (4-1) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء.

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وأحرز لاعب خط الوسط المغربي عز الدين اوناحي هدفين لبلاده الأول والثالث في الدقيقتين (21 و55)، وتخللهما هدف زميله المهاجم طارق تيسودالي الذي سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

واختتم الطهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي رباعية "أسود الأطلس" بحلول الدقيقة 69.
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ومن ثم سجل المهاجم، بين مالانغو، هدف جمهورية الكونغو اليتيم في الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي أقيم في "المركب الرياضي محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) بين جمهورية الكونغو والمغرب، التي جرت على استاد "Stade des Martyrs" بالعاصمة كينشاسا.

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