الجيش الأوكراني: مقاتلون من حزب الله دخلوا أوكرانيا

حزب الله اللبنانى

Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 08:12قراءة: 0 د, 17 ث
      
وكالات - قالت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، إن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وميليشيا حزب الله اللبنانية، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

...

وذكرت هيئة الأركان في بيانها اليومي إنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، أخذ الروس بالفعل 1000 متطوع من ممثلي جيش بشار الأسد وحزب الله".

وزعمت الهيئة، أن "الشرط الرئيسي للمقاتلين الأجانب هو تجربة القتال في المدينة".

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